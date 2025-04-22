Telegram не работает 22 апреля: что известно, в каких еще сервисах сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовый сбой произошел в работе Telegram в ночь на 22 апреля, следует из данных детектора сбоев Downdetector. Что об этом известно, какие неполадки наблюдаются?

Что известно о сбое в работе Telegram

Пользователи Telegram сообщают, что им не приходят сообщения. Также не загружаются медиа, либо мессенджер совсем не открывается.

Как сказано в отчете, поступило уже более трех тысяч жалоб. Большая часть из них после 23:00 мск. В основном жаловались из Татарстана (22%), Нижегородской (13%) и Челябинской (12%) областей, Москвы (8%), Чувашии (8) и Саратовской области (5%).

Неполадки в работе сайта отметили 17%. На ошибки при оповещении пожаловались 16%, на общий сбой — 5%. На сбои в работе мобильного приложения указали 58% пользователей.

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Официальных комментариев от руководства Telegram не было.

Что еще не работает ночью 22 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», проблемы в работе также фиксируют пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Отмечается, что на данный момент 139 человек сообщили о сбоях.

Жалобы на WhatsApp зафиксированы в нескольких регионах России, большинство в Татарстане и Нижегородской области.

«Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», — говорится на сайте «Сбой.рф».

Какие еще сервисы не работали в России недавно

До этого сбой в работе Telegram фиксировали 17 апреля. Тогда по состоянию на 20:30 мск Downdetector зафиксировал свыше пяти тысяч жалоб на работу мессенджера. Через 15 минут их количество выросло более чем в 20 раз.

Больше всего жалоб на работу Telegram поступало из Узбекистана (14%). Также мессенджер был недоступен в Крыму (7%), Нижегородской (7%), Челябинской (6%) и Московской областях (6%). Больше 50% обращений были связаны с неполадками в работе мобильного приложения. Пользователи жаловались на сбой оповещений, а также сайта мессенджера.

18 апреля пользователи массово жаловались на перебои в работе сервиса мобильного оператора МТС. Согласно данным сервиса Downdetector, поступило 117 сообщений о сбоях, в основном из Мордовии, Москвы и Астраханской области. Чаще всего пользователи жаловались на отсутствие интернета и мобильной связи.

Кроме того, россияне также жаловались на работу сервиса «Яндекс». Точные причины остались неизвестны. Отмечалось, что в общей сложности о трудностях на сайте сообщили более 290 человек. Почти четверть жалоб (24%) получены от жителей Москвы. Еще 17% — из Санкт-Петербурга, 11% — из Свердловской области.

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