Telegram и Facebook опять оштрафовали в России

Российский суд снова оштрафовал социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram. Их обвинили в отказе удалять контент, который власти считают запрещённым, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского районного суда Зульфию Гуринчук.

Оба решения принял мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы. Telegram должен будет заплатить штрафы по трём протоколам — на пять, четыре и два миллиона рублей. В общей сложности сумма штрафов для мессенджера составила 11 млн рублей.

Facebook должен будет заплатить шесть миллионов. Обе компании признали виновными в нарушении порядка ограничения доступа у информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Кроме того, в отношении соцсети 22 июля рассмотрят ещё два аналогичных протокола. Также будет рассмотрено аналогичное дело на сервис Twitter.

10 июня Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram в общей сложности на 10 млн рублей. Тогда же Facebook получил штрафы в общей сложности на 17 млн рублей.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что российские власти доработали стратегию, которая позволяет давить на социальные сети для удаления «антиправительственного контента». По сведениям издания, ведомства признают всё больше сообщений незаконными, а администрации сервисов получают «шквал запросов на удаление».