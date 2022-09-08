Телефонные мошенники стали мстить россиянам за розыгрыши

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Телефонные мошенники стали мстить людям, которые при разговоре пытаются их разыграть, сообщили «Известиям» в «Лаборатории Касперского». Злоумышленники используют номера таких россиян в качестве подменных, что подтвердили эксперты на рынке и столкнувшиеся с такой ситуацией граждане. Им потом начинают звонить другие жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги.

О таком рассказал один из решивших подшутить над телефонными мошенниками.

Как-то я решил над ними подшутить: разговаривал с ними полтора часа и в конце концов сказал, что сразу понял, кто мне звонит. Они обиделись и стали использовать в своих целях мой номер. <...> После этого мне в течение недели звонили и говорили: «Здравствуйте, вы мне только что звонили. У меня от вас пропущенный вызов», — описал ситуацию мужчина.

В Центробанке в очередной раз рекомендовали прерывать подозрительные телефонные разговоры и не сообщать звонящим никакие личные данные. Представители банков также не рекомендуют пытаться разыграть злоумышленников.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов отмечает, что использование номера мошенниками может привести к его попаданию в базы нежелательных абонентов, что создаст проблемы при звонках на незнакомые номера и регистрации в различных сервисах. В свою очередь управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин отмечает, что владельца используемого мошенниками номера даже могут вызвать в полицию для доследственной проверки или допроса в качестве свидетеля. В этом случае необходимо доказать непричастность к преступлению через детализацию исходящих звонков.

Ранее в пресс-центре МВД заявили, что телефонные мошенники в 2021 году стали чаще использовать схемы хищения денег у россиян, представляясь сотрудниками полиции. В таких случаях председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин рекомендовал спрашивать у звонившего городской рабочий телефон и уточнять, в каком отделе полиции он работает.