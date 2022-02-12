Телефонные мошенники начали упоминать «специальный счёт ЦБ»

Телефонные злоумышленники стали чаще просить россиян перевести деньги на «специальный» или «защищённый» счёт в ЦБ. При этом в самой кредитной организации отметили, что такого счёта не существует, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального банка РФ.

Злоумышленники просят людей перевести деньги на «специальный» или «защищённый» счёт в Центробанке, рассчитывая на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы. В действительности такого счёта нет, а Банк России не работает с физическими лицами, — пояснили в организации.

Там добавили, что ЦБ также не звонит людям по собственной инициативе, однако мошенники могут представляться кем угодного, начиная с сотрудников банка, заканчивая представителями правоохранительных органов. Нередко злоумышленники пытаются втереться в доверие жертве. При этом они также могут напоминать о правилах безопасности — к примеру, что не следует никому передавать данные своих банковских карт.

Звонить также могут по самым разным поводам, начиная от выплат и заканчивая сообщениями о похищении денег. Последняя схема стала наиболее популярной. Мошенники предлагают жертве перевести средства на специальный «защищённый» счёт ЦБ, хотя по факту человек переводит деньги на счёт злоумышленников.

Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий, — отметил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

В случае сомнений в сохранности денег нужно напрямую позвонить в банк по номеру, указанному на карте либо на официальном сайте.

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