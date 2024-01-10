Телефонные мошенники начали работать с искусственным интеллектом В Telegram мошенники вымогают деньги созданными с помощью ИИ аудиосообщениями

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с новым видом мошенничества, при котором злоумышленники используют искусственный интеллект для генерации голосовых сообщений, пишет РБК. Предполагается, что такой вариант позволяет активнее вымогать деньги.

По информации издания, изначально злоумышленники получают доступ к одному из аккаунтов мессенджера, после чего начинают отправлять текстовые сообщения потенциальным жертвам из списка контактов с просьбой перевести деньги, а в дальнейшем подкрепляют текст аудиособщениями. При этом для создания новых голосовых используются старые реальные записи, сохранившиеся в мессенджере.

Эти сообщения дублируются в личную переписку и во все чаты, где состоит владелец украденного аккаунта. После направляется фото банковской карты с именем и фамилией. При этом злоумышленники просят самые разные суммы — от трех до 200 тысяч рублей. Эксперты называют такой способ вымогательства довольно продвинутым.

Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы — аккаунт, голос и банковскую карту. Чтобы не потерять деньги, необходимо перепроверить, действительно ли владелец аккаунта обращается с подобной просьбой, например, перезвонив ему по телефону, — предупредил ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

В свою очередь руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина отметила, что упомянутый способ отъема денег может быть не всегда эффективным. В частности, не все пользователи отправляют голосовые сообщения, и не всегда удается склеить нужную фразу из того материала, который уже есть.

Ранее заместитель директора Института высокотехнологичного права Генрих Девяткин рассказал, что злоумышленники изобрели новую схему выманивания денег у россиян на фоне специальной военной операции, при которой потенциальной жертве угрожают уголовной статьей за сотрудничество с Вооруженными силами Украины. При малейшем подозрении на давление за поддержку украинской стороны необходимо сообщать в правоохранительные органы.