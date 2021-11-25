Тела трёх жертв аварии на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

Тела троих горняков, погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, подняли на поверхность, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По последним данным, жертвами трагедии стали 52 человека.

Подняты три тела, — сказал собеседник агентства.

В экстренных службах добавили, что травмы получили 57 человек. В их числе пятеро спасателей. Госпитализированы 49 пострадавших. Судьба ещё 35 шахтёров остаётся неизвестной. Их поиски были приостановлены из-за высокой концентрации газа.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. На тот момент в забое находились 287 человек. Причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования.

СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Задержаны директор, первый замдиректора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“». В ходе первоначальных следственных действий установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям горняков. В Кремле надеются на спасение тех, кто остался в живых и находится под землёй.