Тейлор Свифт перенесла концерт из-за смерти фанатки Тейлор Свифт перенесла концерт в Рио-де-Жанейро из-за смерти фанатки в жару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Американская певица Тейлор Свифт перенесла концерт в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Причиной такого решения стала аномальная жара, от которой ранее скончалась фанатка знаменитости. Певица в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выразила соболезнования семье и друзьям погибшей и заявила, что не будет рисковать здоровьем поклонников, технических работников и коллег по сцене.

Было принято решение перенести сегодняшнее шоу из-за экстремальной жары в Рио-де-Жанейро. Безопасность и здоровье моих фанатов, других выступающих и команды всегда была и будет на первом месте, — подчеркнула певица.

Накануне фанатка певицы скончалась во время ее концерта в Рио-де-Жанейро. Из-за жары девушка почувствовала себя плохо еще до начала шоу, а затем упала в обморок. 23-летнюю Ану Клару Беневидес госпитализировали, позднее она скончалась в больнице. Известно, что на духоту жаловались многие фанаты: в ходе концерта Свифт даже приостанавливала шоу, чтобы организаторы раздали воду собравшимся зрителям, а также сама бросала бутылки с водой находящимся около сцены фанатам прямо во время исполнения песен.

Ранее после концерта российского певца Игоря Саруханова скончался основатель благотворительного фонда «Добродетель» писатель Юрий Косов. Мужчина умер на Новинском бульваре, где проходил квартирник артиста.