Технологию поведенческого анализа протестируют в регионах на ЕГЭ в 2020 год

https://static.news.ru/photo/c2b7d150-ab7b-11ea-bbf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Рособрнадзор протестирует технологию поведенческого анализа на ЕГЭ в 2020 году в некоторых регионах. В каких именно регионах будет проходить эксперимент пока неизвестно.

В ряде регионов в этом году будет применена в апробационном режиме другая технология — поведенческий анализ с использованием нейросетей. Апробация будет проведена в рамках работ по видеонаблюдению за ходом проведения ЕГЭ, — привели сообщение пресс-службы Рособрнадзора в ТАСС.

Предполагается, что технология будет отслеживать нарушения в поведении участников ЕГЭ и передавать «подозрения на нарушения» онлайн-наблюдателю. Он оценит фрагмент видео с предполагаемым нарушением и примет решение на основе анализа отрезка.

Далее метка попадёт на модерацию и, при положительном решении модератора, в отношении участника могут быть применены меры, предусмотренные за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации, — процитировали ведомство в ТАСС.

Отмечается, что в 2019 году Рособрнадзор протестировал на ЕГЭ технологию распознавания лиц. Технология будет применена и на тестировании в 2020 году.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал об особенностях ЕГЭ-2020. Он отметил, что в этом году среди заданий не будет части с выбором ответов, что позволит исключить «угадайку». Кроме того, в заданиях увеличили количество вопросов с развёрнутыми ответами, а в ЕГЭ по истории добавили историческое сочинение.