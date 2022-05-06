Технологию авторизации в интернете без пароля назвали подозрительной

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и многие другие страны отнесутся с подозрением к технологии, предложенной Apple, Google и Microsoft, которая предполагает возможность авторизоваться на веб-сайтах и в приложениях без пароля, считает эксперт в сфере цифровой техники и сервисов, блогер Сергей Вильянов. По его словам, крупные IT-компании предлагали такую опцию достаточно давно, но не могли между собой договориться, пишет Lenta.ru.

Не только Россия, но и многие другие большие страны с подозрением отнесутся к технологии, отдающей вход в различные чувствительные сервисы на сторону компаний, находящихся в юрисдикции США. Мало того, есть вопросы насчёт конфиденциальности данных, — подчеркнул Вильянов.

Вильянов считает, что компании смогут «по сигналу» отключить данный сервис. Это сделает доступ к интернет-ресурсам либо невозможным, либо крайне затруднённым, убеждён эксперт. По его мнению, сейчас люди больше не верят в глобальные цифровые технологии и независимость IT-компаний.

Ранее платёжный сервис Qiwi сообщил, что его клиенты временно не могут пополнять с кошелька балансы App Store и iTunes. Это произошло «в связи с решением поставщика услуги».