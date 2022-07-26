Технологический прорыв: эксперт о новой российской космической станции Эксперт Маринин оценил перспективы новой российской космической станции

Фото: Роскосмос

Космический центр «Южный»

Новая российская космическая станция, которая придет на смену МКС, должна стать научным и технологическим прорывом, рассказал в беседе с NEWS.ru первый зам главреда журнала «Русский космос», член Академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин. По его мнению, станцию будут создавать на основе проекта Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Наиболее вероятный вариант новой российской космической станции тот, который предложили в «Энергии». Размещаться станция будет на высотной широте с наклоном в 51,6 градусов. Такое размещение позволит каждые 1,5 часа обозревать не только всю территорию России, но и оба полюса, в том числе и северный морской путь, что в стратегическом отношении крайне важно, — заявил Маринин.

Эксперт отметил, что новая станция будет полностью автоматизированной. Это касается, в том числе, и научных исследований. Благодаря таким технологиям, астронавты смогут получать более чистые результаты экспериментов и прилетать на орбитальную платформу посменно. Маринин добавил, что на станции будут предусмотрены рабочие места для обслуживания спутников, что сильно упростит их ремонт в космическом пространстве. Таких возможностей не было ни на МКС, ни на другой российской станции «Мир», подытожил эксперт.

Еще одним важным моментом, по мнению Маринина, является то, что орбитальная платформа будет на 100 % «отечественной». Решения о ее использовании будут приниматься только Россией.

26 июля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисов заявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года Все обязательства перед иностранными партнерами будут выполнены. Гендиректор также отметил, что своей основной задачей он видит обеспечение экономики России всеми необходимыми космическими услугами.