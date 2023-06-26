Технолог рассказала, зачем соблюдать температурный режим еды Технолог Фрольцова предупредила о проблемах с ЖКТ из-за несоблюдения температурного режима еды

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Несоблюдение температурного режима еды может оказаться опасным для здоровья, предупредила технолог Елена Фрольцова. Она рассказала «Газете.Ru», что употребление пищи прямо из холодильника может привести к тяжести в желудке, а в худшем случае вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Белки не успевают расщепиться на аминокислоты и попадают в кишечник в непереваренном виде. Это может привести к тяжести, а при худшем раскладе — к нарушению обменного процесса и проблемным заболеванием ЖКТ. К тому же, когда человек съедает очень холодное блюдо, он позже ощущает сытость, так повышает риск переедания, — пояснила эксперт.

По словам Фрольцовой, зимой следует есть теплые блюда с красным мясом, бобовыми, свеклой, имбирем и картофелем, а летом можно отдать предпочтение холодным салатам с огурцом, капустой, брокколи, кислыми яблоками, цитрусовыми и лимоном. Это связано с тем, что продукты подразделяются на согревающие и охлаждающие.

В так называемых согревающих продуктах содержится триптофан, аминокислота, которая помогает справиться с воздействием холода на организм и не дает возникнуть стрессу. Технолог уточнила, что такие блюда следует есть, приближенными к температуре 50-55 градусов, чтобы организм лучше их усваивал. Охлаждающие продукты помогают предотвратить перегрев. Их идеальная температура составляет 12-14 градусов.

Технолог также порекомендовала не есть макароны и белый рис горячими. В холодном виде они становятся полезнее для организма: крахмал приобретает устойчивость и благотворительно влияет на пищеварение. Кроме того, так в организм поступает меньше сахара, снижается выработка инсулина, из-за этого человек быстрее наедается. Фрольцова подчеркнула, что рис и макароны становятся на 20% менее калорийными в холодном виде.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что помидоры, зелень и морковь помогают легче переносить жару. По ее словам, овощи содержат большое количество каротиноидов, которые защищают от ультрафиолета, повреждений кожи и полезны для органов зрения.