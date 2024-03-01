Технолог рассказала, могут ли в мясе быть антибиотики Директор Центра пищевых систем Кузнецова: в мясе не должно быть антибиотиков

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В мясе не должны содержаться антибиотики, так как между убоем и лечением животного производитель должен выдержать паузу, пока все компоненты препарата не выйдут из организма, рассказала директор Федерального научного центра пищевых систем им В. М. Горбатова РАН Оксана Кузнецова. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что антибиотик может остаться только в том случае, если не соблюдались требования.

Антибиотики могут попасть в мясо в случае несоблюдения производителем требований к сроку вывода антибиотика из организма животного перед убоем в случае, если они применялись. При соблюдении всех сроков антибиотики в мясе отсутствуют, — пояснила эксперт.

Россельхознадзор и Роспотребнадзор следят за содержанием остаточного количества антибиотиков в мясе: оно не должно превышать минимальную дозировку, безвредную для человека. Также исследования проводят и сами производители. Кузнецова отметила, что при сомнении в качестве продукции можно обратиться в лабораторию, но это нецелесообразно из-за высокой цены услуги и повышенного контроля государства за качеством мяса.

Диетолог Оксана Михалева ранее предупредила о рисках употребления красного мяса и жирных молочных продуктов в пожилом возрасте. Избыток таких продуктов в рационе может привести к раку, проблемам с мочевым пузырем, гипертонии и диабету.