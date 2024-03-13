Технолог рассказала, что скрывают этикетки продуктов с «чистым» составом Технолог Баласанян: этикетки могут маскировать сведения о некоторых компонентах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о составе продуктов может быть замаскирована на этикетках и упаковках надписями об экологичности товара, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» руководитель технологической компании Светлана Баласанян. По ее словам, зачастую на упаковке размещают маркировки «без сахара», «без жира», «без ГМО», «без Е-добавок», однако на деле продукт содержит сахарозаменители или другие компоненты.

Производители могут использовать выразительные слова, которые ассоциируются со здоровьем, например «натуральный», «органический», «витаминизированный», даже если продукт содержит незначительное количество таких ингредиентов. Часто в составе товаров можно увидеть надпись: «ароматизатор, идентичный натуральному». <...> Органическим такой продукт называться не может, — пояснила технолог.

Также, по ее словам, пометка «без пальмового масла» не означает отсутствия в составе других масел низкого качества — например соевого или рапсового. Также информация на этикетке, что товар содержит частично гидрогенизированные масла, означает присутствие в составе продукта трансжиров, которые способствуют повышению уровня «плохого» холестерина.

Кроме того, эксперт посоветовала обращать внимание на обманчивые названия. Так, под надписью «домашние котлеты» нередко встречаются пирофосфаты (Е450) и трифосфаты (Е451), которые при чрезмерном употреблении могут оказать негативное влияние на организм. Также покупатели редко читают содержание этикеток на упаковках с сухофруктами. Между тем, помимо пометки «натуральный/полезный/здоровый перекус», на ней можно найти консервант диоксид серы (E220), который при превышении суточной дозы становится опасным для здоровья, предупредила Баласанян.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов рассказал, что в России резко выросло количество «плохих» продуктов. По словам парламентария, во многих случаях речь идет о фальсификации сырья, незаявленных красителях, ароматизаторах и консервантах. Кроме того, очень часто неверно указывается состав продуктов.