Технолог рассказал, как правильно подобрать обувь для ребенка Технолог Дозорцев посоветовал покупать детям обувь на вырост

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При покупке обуви для ребенка нужно правильно определить длину и полноту его ноги, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель отдела производства обувной компании Сергей Дозорцев. Он пояснил, что поскольку детская нога постоянно растет, в носочной части выбранная обувь должна быть немного велика по длине.

В правильно подобранной обуви должен оставаться небольшой припуск в носочной части на вырост стопы ребенка. В объеме нога в обуви не должна быть сильно сжата, но и свободно болтаться на стопе обувь не должна, — пояснил эксперт.

Он также предупредил, что неправильно подобранная обувь может обернуться травмами или неправильным развитием стопы ребенка. Кроме того, для здоровья детских ног при выборе школьной обуви лучше отдавать предпочтение натуральным материалам.

Это позволит поддерживать нормальный микроклимат внутри обуви, не допуская перегрева и сильного увлажнения стопы ребенка, — подчеркнул специалист.

При этом обувь должна иметь жесткий задник в пяточной части, чтобы избежать повышенных нагрузок на голеностопный сустав, добавил технолог.

Ранее стали известны данные Росстата, согласно которым в этом году базовый набор первоклассника обойдется родителям мальчика в 22,3 тысячи рублей, а девочки чуть дороже — 26,8 тысячи рублей. Сборы в школу по сравнению с прошлым годом увеличились для первоклассницы на 11,25%, а первоклассника — на 13,91%.