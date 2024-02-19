Технолог подсказал, как спасти обувь от солевых разводов Технолог Останин: специальные очистители помогут убрать солевые разводы с обуви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальные очистители, которые также называют антисолью, помогут убрать солевые разводы с обуви, рассказал технолог Александр Останин. В беседе с Пятым каналом он уточнил, что очистители есть в виде салфеток, пены и спреев. В их состав входят два основных компонента: вода и небольшое количество растворителя.

[Очистители] бывают в виде салфеток, пены, спреев. Все в зависимости от того, каким форм-фактором вам удобно пользоваться. <...> Если мы говорим о составе антисолевых средств, то в целом они все состоят из двух, можно сказать, ингредиентов. Это вода и небольшое количество растворителя, который, собственно, эту соль вымывает, — пояснил эксперт.

Чтобы защитить обувь от негативного воздействия реагентов, рекомендуется обрабатывать ее водоотталкивающей пропиткой. В случае если обувь сделана из нубука, также подойдет антисоль, отметил технолог. Если не чистить обувь хотя бы неделю, на ней останутся белые разводы. Кроме того, может начать расслаиваться и отклеиваться подошва, так как соль воздействует на клей.

Продуктолог Ольга Рыжкова ранее посоветовала перед стиркой замачивать носки, чтобы эффективно избавиться от грязи. Специалист уточнила, что это позволит убрать физические загрязнения, такие как песчинки.