Технолог дала совет, как сделать печенье для кота Технолог Румянцева: печенье для кота можно сделать из тунца и овсянки

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Лакомство для кота, например печенье, можно сделать дома самостоятельно, рассказала пищевой технолог Людмила Румянцева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист посоветовала использовать для этого консервированный тунец без соли, пять столовых ложек перемолотых в кофемолке овсяных хлопьев и ложку оливкового масла.

Раскатайте получившуюся массу на колбаски и нарежьте их на кусочки. Далее нужно запечь печенье в духовке в промежутке 10–12 минут при 180 градусах. После приготовления надо достать из духовки и разложить в миску питомцу, — уточнила технолог.

Побаловать домашнего любимца можно отварными креветками. Предварительно их следует очистить от панциря и шлаков. Далее специалист советует варить продукт без добавления специй. Отварные креветки нужно порезать после приготовления, а затем можно дать их коту. Взрослому животному допустимо съесть за раз две крупных или четыре мелких креветки, а котенку — одну крупную или две мелких.

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