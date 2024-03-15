Техноблогер дал советы по выбору смартфона Техноблогер Петухов: при выборе смартфона важны дата производства и мощность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Основными параметрами смартфона, на которые необходимо обращать внимание при выборе гаджета, являются дата его выпуска и мощность процессора, рассказал в беседе с «Москвой 24» техноблогер Валентин Петухов. По его словам, остальные параметры зависят от предпочтений пользователя.

При покупке телефона я бы порекомендовал обращать внимание на модельный год. Лучше всего, конечно, брать самый современный. Второе — процессор. Это сердце смартфона, которое отвечает за производительность, скорость работы и в конечном итоге долговечность и актуальность устройства, — пояснил специалист.

Он уточнил, что устройства 2024 и 2022 годов выпуска могут быть очень близки друг к другу по цене, однако технологически они будут достаточно сильно различаться. В остальном эксперт призвал пользователей ориентироваться на личные вкусы и предпочтения. По словам Петухова, для разных людей определенные параметры могут быть важными, а для других — второстепенными.

Все люди очень разные. Кто-то постоянно роняет телефон, и для него ударопрочность важнее, чем, допустим, камера или другие элементы. Другое дело, если пользователь является контент-мейкером, фотографом. Для них важнее камера, чем все остальное, — подчеркнул блогер.

Ранее руководитель аналитического центра Владимир Ульянов посоветовал владельцам умных гаджетов избегать компрометирующих разговоров рядом с этими устройствами. По словам эксперта, есть вероятность, что подобная информация может попасть в третьи руки — например, при взломе злоумышленниками.