С 5 по 7 ноября на Красной площади был открыт интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Такой формат проведения традиционного военного парада был применен впервые и имел огромный успех у посетителей необычного музея под открытым небом.
На Красной площади установили различные инсталляции и показывали театрализованные представления, в которых принимали участие более 150 артистов. Так, на сцене культпавильона выступила «Агитбригада». Здесь же показали знаковые фильмы на военную тему: «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), игровые фильмы «Первый Оскар» (2022) и «Подольские курсанты» (2020).
На платформе инсталляции «Белорусский вокзал» гости увидели театрализованные представления проводов ополченцев. На видеоэкранах, размещенных на площадке о подвиге женщин — участниц обороны Москвы, показали кадры о трудовых буднях женщин в тылу.
Музей военной техники времен Великой Отечественной войны познакомил посетителей с уникальными экспонатами. Музей техники Вадима Задорожного представил зенитную пушку АЗП-39, автомобиль ЗиС-5, танк Т-60, самолеты И-16 и У-2, мотоцикл М-72, гусеничный тягач Т-20 «Комсомолец», вагон-теплушку, бронеавтомобиль ФАИ-М и другие — всего около 60 единиц техники.
Кадры музея военного парада 7 ноября 1941 года — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участница театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина осматривает винтовку в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители около аэростата заграждения в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник театрализованной сцены около макета истребителя И-16 в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участница театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Театрализованная постановка в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители около макета танка в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Театрализованная постановка в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители около макета танка в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители около макета танка в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители около макета танка в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спасская башня на фоне интерактивного музея, посвященного истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители около макета танка Т-34-76 в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участница театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выставка военной техники в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник и посетительница на фоне военной техники в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники и гости в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники и гости в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина осматривает винтовку в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Винтовка в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участница театрализованной сцены около макета самолета У-2 в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник театрализованной сцены и посетительница около макета истребителя И-16 в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители около макета танка Т-34-76 в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники театрализованной сцены в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве