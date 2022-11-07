Техника ВОВ на Красной площади: как отметили годовщину парада 1941 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театрализованная постановка в интерактивном музее, посвященном истории обороны Москвы на Красной площади в Москве

С 5 по 7 ноября на Красной площади был открыт интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Такой формат проведения традиционного военного парада был применен впервые и имел огромный успех у посетителей необычного музея под открытым небом.

На Красной площади установили различные инсталляции и показывали театрализованные представления, в которых принимали участие более 150 артистов. Так, на сцене культпавильона выступила «Агитбригада». Здесь же показали знаковые фильмы на военную тему: «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), игровые фильмы «Первый Оскар» (2022) и «Подольские курсанты» (2020).

На платформе инсталляции «Белорусский вокзал» гости увидели театрализованные представления проводов ополченцев. На видеоэкранах, размещенных на площадке о подвиге женщин — участниц обороны Москвы, показали кадры о трудовых буднях женщин в тылу.

Музей военной техники времен Великой Отечественной войны познакомил посетителей с уникальными экспонатами. Музей техники Вадима Задорожного представил зенитную пушку АЗП-39, автомобиль ЗиС-5, танк Т-60, самолеты И-16 и У-2, мотоцикл М-72, гусеничный тягач Т-20 «Комсомолец», вагон-теплушку, бронеавтомобиль ФАИ-М и другие — всего около 60 единиц техники.

Кадры музея военного парада 7 ноября 1941 года — в галерее NEWS.ru.