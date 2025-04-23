Тефтели «Как в детстве» с сырной корочкой. Идеально к пюре и рису. Нежные куриные тефтельки в томатно-сметанном соусе — вкус, который вернет вас в детство! Готовятся просто, получаются сочными и ароматными.
Ингредиенты (на 4 порции)
- 500 г куриного фарша
- 50 г риса (сухого)
- 1 яйцо
- 100 г моркови
- 100 г лука
- 40 г тертого сыра
- 2 ст. л. сметаны (15%)
- 3 ст. л. томатной пасты
- 2 зубчика чеснока
- Соль, перец, зелень
Приготовление
1. Основа. Рис отварите 10 минут, слейте воду. Лук и морковь натрите на мелкой терке.
2. Фарш. Смешайте куриный фарш с рисом, овощами, яйцом. Добавьте соль, перец, рубленую зелень.
3. Формовка. Сформируйте шарики диаметром 3−4 см, выложите в форму.
4. Соус. Смешайте томатную пасту, сметану, чеснок и 250 мл воды. Посолите.
5. Запекание. Залейте тефтели соусом. Готовьте 25 минут при 180°C. Посыпьте сыром, запекайте еще 10 минут.
КБЖУ на 100 г: 125 ккал | 15,6 г белка | 3,2 г жиров | 8,3 г углеводов
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