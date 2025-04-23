Тефтели «Как в детстве» с сырной корочкой! Идеально к пюре и рису

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тефтели «Как в детстве» с сырной корочкой. Идеально к пюре и рису. Нежные куриные тефтельки в томатно-сметанном соусе — вкус, который вернет вас в детство! Готовятся просто, получаются сочными и ароматными.

Ингредиенты (на 4 порции)

500 г куриного фарша

50 г риса (сухого)

1 яйцо

100 г моркови

100 г лука

40 г тертого сыра

2 ст. л. сметаны (15%)

3 ст. л. томатной пасты

2 зубчика чеснока

Соль, перец, зелень

Приготовление

1. Основа. Рис отварите 10 минут, слейте воду. Лук и морковь натрите на мелкой терке.

2. Фарш. Смешайте куриный фарш с рисом, овощами, яйцом. Добавьте соль, перец, рубленую зелень.

3. Формовка. Сформируйте шарики диаметром 3−4 см, выложите в форму.

4. Соус. Смешайте томатную пасту, сметану, чеснок и 250 мл воды. Посолите.

5. Запекание. Залейте тефтели соусом. Готовьте 25 минут при 180°C. Посыпьте сыром, запекайте еще 10 минут.

КБЖУ на 100 г: 125 ккал | 15,6 г белка | 3,2 г жиров | 8,3 г углеводов

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