TechInsider удалил статью о кадыке из-за набежавших «кадыровцев»

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Научный журнал TechInsider был вынужден удалить статью, авторы которой опубликовали материал о кадыке и о том, какую роль он играет для организма мужчины и женщины. Поводом для ее удаления стало размещение множества комментариев в соцсети «ВКонтакте» от интернет-ботов, замаскированных под людей, восхвалявших главу Чечни Рамзана Кадырова, о котором в статье не было сказано ни слова, сообщает издание «Подъем». Представитель TechInsider допустил, что причиной появления однотипных комментариев стало созвучие «кадыка» с фамилией Кадырова. Журналист Никита Могутин обратил внимание, что у главы Чечни есть сын Адам, а статья называлась «Адамово яблоко».

Главный редактор сайта TechInsider Никита Василенок заявил «Подъему», что такой случай с его редакцией произошел впервые. По его мнению, это произошло из-за созвучия.

Это первый раз. Мы, естественно, удалили этот пост, потому что это невозможно: мы чистим комментарии, а туда набегают опять боты и сыпят негатив в двойном объеме, — сказал главред.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагал составить список «киберхамов», чтобы бороться с их издевательствами над пользователями в Рунете. Он отметил, что интернет-тролли могут сделать жизнь человека невыносимой.

Между тем аналитик социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова заявила, что интернет-тролли, дразнящие пользователей соцсетей, делятся на две категории. Для одних это работа, для других — веселое времяпровождение.