Театр Российской Армии показал эскиз по мотивам расстрела в школе Казани
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:46, 16 августа 2021
Фото: teatr_armii / instagram
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Центральный академический театр Российской Армии заинтересовался расстрелом учеников в казанской школе Ильназом Галявиевым и поставил по этой теме эскиз спектакля под названием «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)». На странице театра в Instagram сказано, что он посвящён 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского.
Режиссёр спектакля Александр Плотников хотел сравнить образ мыслей казанского стрелка с главным героем «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова.
Он [Плотников] находит параллели в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей сегодняшнего антигероя из Казани и Раскольникова, — рассказала заместитель директора по развитию театра Милена Авимская в интервью изданию «Красная весна».
Галявиев напал на школу № 175 в Казани 11 мая 2021 года. Он убил семерых детей и двоих учителей. Ещё 24 человека получили ранения. Недавно он заявил, что раскаивается и признаёт свою вину.