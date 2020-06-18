Театр Моссовета потрясла новость о смерти Дашевской под колёсами поезда

https://static.news.ru/photo/6b86c7a4-b186-11ea-8735-fa163e074e61_660.jpg Галина Дашевская в спектакле «Идиот» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Коллеги заслуженной артистки России Галины Дашевской, погибшей при попытке перейти железную дорогу, потрясены известием.

Для нас это тяжёлая весть. Галина Дашевская — это не только наша коллега и любимый человек. Она была очень активно занята в репертуаре. Её будет очень не хватать театру, — сообщила телеканалу «360» директор по связям с общественностью Татьяна Горина.

Трагедия случилась в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления МЖД. Поезд насмерть сбил актрису, когда она пыталась перейти железную дорогу на красный свет. Информации о прощании и похоронах пока нет.

Дашевская исполнила более 40 ролей в различных спектаклях и снималась в таких фильмах, как «Белое солнце пустыни», «Июльский дождь» и в сериале «Глухарь».

Галина Дашевская родилась 8 мая 1941 года. Окончила студию при театре имени Моссовета под руководством Ю. А. Завадского. С 1964 года служила в Государственном академическом театре им. Моссовета, писал NEWS.ru.