Театр и пионы: сотрудники хосписа — о последних желаниях умирающих

Смертельно больные люди дорожат жизнью, как никто другой. Поэтому предпочитают тратить последние дни не на страдания и сожаления, а на исполнение заветных желаний. Сейчас мечты умирающих осуществляют во многих хосписах. NEWS.ru попросил их сотрудников поделиться историями, как скрашивают последние дни пациентов, уходящих навсегда.

Шампанское и Большой театр — чего хотят взрослые

Несколько дней назад сооснователь детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава опубликовала пост о девушке Ане. Она находилась в стационаре всего 12 дней. За это время успела осуществить несколько желаний — поиграть в пейнтбол, съесть маракуйю, потискать мини-пига (карликовую свинью), сходить на пикник. Профессиональный визажист сделал ей макияж, а фотограф — провёл фотосессию. На снимках девушка как будто ничем не болеет: живой взгляд, цветущий вид. Через неделю её не стало.

Умирающие люди хотят простых вещей. Это ещё раз доказывает, что счастье — в мелочах.

«Мороженое, ягоды, холодное пиво, бокал шампанского — об этом мечтают уходящие», — сообщила в беседе с NEWS.ru старший координатор проекта «Помощь учреждениям для взрослых в Москве и МО» благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Екатерина Харитонова.

Рабочий день Екатерины проходит в московском Центре паллиативной помощи.

Предоставлено фондом Вера

Женщины хотят наряжаться. Пациентка хосписа Наталья Ивановна ходить самостоятельно уже не могла и обмолвилась, как было бы здорово встретить 2021 год в платье. Платье, мы, конечно, нашли. Медсестра заплела косы Наталье Ивановне, а волонтёры накрыли стол: традиционные новогодние угощения и праздничный декор с лапником и еловыми шишками. Бледная и исхудавшая, она лежала в ту ночь счастливая. Через несколько дней женщины не стало.

Многих людей в последние дни жизни тянет к пище духовной. У Оли, пациентки тридцати с небольшим лет, было онкологическое заболевание последней стадии, к сожалению, не поддающееся лечению. Она никогда не была в Большом театре, но очень хотела. Сотрудники и волонтёры благотворительного фонда «Вера» помогли воплотить мечту. Женщина смотрела постановку полулежа, нарядная и счастливая. Её не стало через пару дней. Тёплые воспоминания об этом вечере остались у всех сопричастных к этому событию.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу координаторов фонда «Вера». Из-за ограничений многие мечты оказалось исполнить проблематично. В прошлом году в хосписе готовились к празднованию дня рождения Ани. Долго размышляли над подарком-сюрпризом для пациентки. Во время пандемии в отделении были введены ограничения на посещения, мероприятия организовать было, к сожалению, невозможно. Подруги Ани рассказали о её любимом эстрадном исполнителе. Артист сразу дал согласие, и сотрудники организовали сеанс видеосвязи. Певец и поклонница проговорили почти час. Сюрприз удался!

Ирина Субботина

Другая пациентка хотела погулять в своём любимом парке. Ещё год назад эта просьба бы ничего не стоила, но в карантин выходить на улицу без веской причины было нельзя. Из положения вышли так: волонтёр получила электронный пропуск, сама вышла в парк и показала обстановку по видео. Женщина перед смертью увидела любимые аллеи, лавочки и дорожки.

Некоторым желаниям не суждено было сбыться — увы, человек уходил из жизни раньше, чем мы успевали исполнить его мечту. Например, однажды в хосписе лежал молодой человек — врачи дали ему прогноз в несколько месяцев жизни. Со своей любимой девушкой он мечтал прокатиться на лимузине. Сотрудники хосписа по просьбе больного организовали им поездку мечты. Утром лимузин должен был прибыть к двери хосписа и покатать парня и его девушку. Ночью больного не стало. К сожалению, мы не исполнили его желание, но постарались сделать всё, чтобы успеть.

Больные уходят быстро, со спокойным сердцем после исполнения глобальных желаний, — сообщает Екатерина Харитонова.

Например, венчание со второй половиной, примирение с родственником, встреча с дорогим человеком, которого давно не видел. Завершив земные дела, человек отправляется в жизнь вечную.

Карликовая лошадь и пикник — чего хотят дети

Сотрудники хосписа «Дом с маяком» стараются исполнить все желания умирающих детей. Пациенты к ним поступают тяжёлые, до их ухода остаются считанные недели, рассказала NEWS.ru директор стационара Алёна Кизино. Всем подопечным создают условия проживания, приближённые к домашним. Вместе с пациентом в палате может жить кошка или собака, больного посещают родственники и друзья.

Надежда Фетисова

Девочка 18 лет поступила в хоспис. Красивая, утончённая, похожая на актрису из французских фильмов. Она знала о своём заболевании всё. Что опухоль неизлечима, что метастазы распространились по всему организму и жить ей осталось не больше полутора месяцев. Каждый день, который ей отмерен, она решила наполнять маленькими радостями. В этом её убедила мама и сотрудники хосписа. Первое, что захотела больная — букет пионов. Дело было зимой. Пришлось побегать, чтобы достать июньские цветы в занесённой снегом Москве. Второе желание — купить с мамой одинаковые браслеты с половинками сердца. Это, конечно, оказалось проще. Уже через день украшения были на них. За десять дней до смерти девочка попросила свозить её в парк аттракционов. Компанию её составил родной брат. Целый день молодые люди катались, ели мороженое, фотографировались. Ушла девушка с улыбкой, благодарная жизни.

14-летняя Настя приехала в хоспис из Сергиева Посада. У больной была последняя стадия рака. Девочка из многодетной семьи, живущей в большой доме. Незадолго до болезни ей подарили мини-лошадь (породы лошадей, отличающиеся низким ростом — до 86 см в холке). Тяжёлый недуг хозяйки разлучил её с животным. Родители показывали только фото и видео. Перед смертью Настя попросила о встрече со своей лошадью. Привести животное из Сергиева Посада было проблематично. Сотрудники хосписа решили найти похожее животное в Москве. И нашли. Коня завели на второй этаж, прямо в каюту, где лежала Настя.

facebook.com/lida.moniava

Надо было видеть глаза девочки, которая увидела в комнате мини-лошадь. Как у неё светились глаза, как она гладила животное. Это ни с чем не сравнимое удовольствие — наблюдать, как безнадёжно больной человек становится невероятно счастливым, — сообщает Алёна Кизино.

Мечту ещё одной больной девочки удалось исполнить частично. Ребёнок хотел на море. Но перелёт бы не пережил, да и времени до ухода оставалось мало. Родственники нашли выход. За несколько дней до ухода девочка поплавала в бассейне, который называется «Море». До этого медсёстры долго заклеивали и прятали многочисленные трубки, торчащие из тела больной.

Сотрудникам хосписа запомнилась ещё одна история, когда исполнилось желание не ребёнка, а отца. Девочке было несколько месяцев и она тяжело заболела. Врачи поставили диагноз «рак» и сообщили, что вылечить ребёнка невозможно. Мама девочки не выдержала такого испытания и отстранилась от проблем ребёнка. В хосписе с ней лежал папа. Он сообщил как-то, что у малышки нет детского альбома с фотографиями. Ведь всю свою короткую жизнь девочка провела в больницах. Для ребёнка очень быстро нашли наряды и фотографа. Сделали красочный альбом. Вскоре пациентка умерла.

Роскошь, доступная не всем

Предоставлено фондом Вера

Пациенты, погибающие от рака и других серьёзных заболеваний, испытывают сильную боль. Чтобы последние дни их жизни проходили комфортно и спокойно, необходимо грамотное обезболивание. Иначе финальный этап жизни становится мучением. Пациентам уже не до театра, пионов и шампанского. В прошлом году более 700 тыс. человек получили паллиативно-медицинскую помощь в России. Об этом сообщила главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ Диана Невзорова. Это немного в масштабах страны. Половина нуждающихся до сих пор не получает обезболивание в нужном объёме. Их последние часы проходят в мучениях. Основными причинами этого, по мнению учредителя фонда «Вера» Нюты Федермессер, являются отсутствие системы учёта пациентов, которым нужна паллиативная помощь и обезболивание, недостаток обученных кадров, недостаточное взаимодействие между медицинскими и социальными учреждениями и «сломанная» маршрутизация. То есть паллиативные койки могут быть заняты непрофильными пациентами, которым нужна социальная помощь или даже специализированное лечение, а неизлечимо больные люди, которым нужен уход и обезболивание, оказываются в социальных учреждениях или дома, без поддержки выездной паллиативной службы.