«Те же Storm Shadow»: военэксперт о передаче Парижем дальнобойных ракет ВСУ Военный обозреватель Суконкин заявил, что Франция может передать Украине аналог Storm Shadow — SCALP

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Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Париж может передать Киеву крылатые ракеты SCALP, являющиеся аналогом британо-французских Storm Shadow. Собеседник добавил, что ВС РФ собьют SCALP так же, как и Storm Shadow.

Возможно, Украина получит SCALP. Это аналог Storm Shadow. Фактически, SCALP — французское название Storm Shadow. Наши системы ПВО собьют «Скальп» так же, как и Storm Shadow. Речь просто идет об увеличении количества крылатых ракет на вооружении ВСУ. Предположу, что придется нарастить группировку ПВО в зоне СВО, причем тут не имеет значение, придут ли «Скальпы» на Украину или нет, — объяснил Суконкин.

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля заявил, что его страна передаст ВСУ партию ракет большой дальности. По его словам, таким образом Париж рассчитывает оказать поддержку контрнаступлению ВСУ. Политик не уточнил, о каких именно боеприпасах идет речь, однако подчеркнул, что они позволяют «наносить удары вглубь». Объемы и сроки поставок также неизвестны.

По словам Макрона, решение о поставках КР вписывается в доктрину, согласно которой Украину снабжают вооружением исключительно для защиты собственной территории.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не имеют права поставлять Украине вооружение. В связи с этим она сослалась на документ «Общая позиция», который регулирует экспорт продукции военного назначения с 2008 года.

Так, в одном из пунктов документа говорится о недопустимости поставок вооружения странам, где его высокая концентрация может спровоцировать внутренние репрессии. Запрет действует и в тех случаях, когда военная поддержка приводит к затягиванию боевых действий.