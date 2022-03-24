ТЦ Петербурга предрекли потерю доходов из-за закрытия кинотеатров

Доходы торговых центров Санкт-Петербурга зависят от кинотеатров, заявила директор по маркетингу cети кинотеатров «Мираж Синема» Ирина Корнева «Невским Новостям». В свою очередь точки кинопроката закрываются из-за отказа голливудских студий от сотрудничества. Так, кинотеатр «Мираж Синема» закрылся в торговом центре «Атлантик Сити».

Нам надо будет очень сильно задумываться, как жить дальше, как выживать, как строить стратегические планы, потому что, конечно, сейчас ситуация тяжёлая и с точки зрения оборудования. И ситуация у торговых центров складывается непростая, мы для них — якорные арендаторы, и нам здесь совместно надо держаться с торговыми комплексами, потому что мы остаёмся трафикообразующими арендаторами, все кинотеатры, — сказала Корнева.

Российского качественного кино сейчас не хватает, чтобы заполнить опустевший прокат даже не помогает отмена коронавирусных ограничений, добавила она. Сети кинотеатров надеются на помощь от Минкульта.

Именно на Минкульт возложил обязанность решать проблемы производства и проката российских фильмов режиссёр Александр Сокуров. Там же «либо не занимаются развитием, либо делают это недостаточно хорошо». Хотя все возможности у ведомства есть, уверен он.