Татьянин день — 2021: история, традиции, приметы

25 января в России традиционно празднуют День студента (Татьянин день). В эту дату православные чтят память святой мученицы Татианы Римской. Именно её в 1791 году объявили покровительницей студенчества. Официально этот праздник в нашей стране был признан не так давно — в 2005 году. С тех пор 25 января проходят различные гулянья в честь российских студентов. Как зарождался этот праздник, какие существуют традиции и насколько действенны приметы этого дня — в материале NEWS.ru.

История торжества

В России неофициальным студенческим праздником Татьянин день стал ещё во второй половине XIX века. Причём в самом начале его отмечали только в столице, спустя время эта традиция прижилась и в других городах. Сначала День студентов праздновали 12 января, а после император Николай I учредил другую дату — 25 января. Именно в этот день был подписан указ об основании Московского университета (ныне Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова).

Согласно традициям, в Татьянин день россияне устраивали массовые гулянья. 25 января начинали с утренней церковной службы, затем обязательно шёл молебен святой Татьяне, после чего в университетах проходили торжественные мероприятия, а заканчивалось всё развлечениями. Отмечали праздник с размахом, достаточно шумно. В этот день даже не арестовывали выпивших студентов, а наоборот, при необходимости им оказывали помощь. После 1917 года о Татьянином дне забыли до самых 90-х. А в 2005-м президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Дню студента высокого статуса общегосударственного праздника.

Есть к чему стремиться

Максим Богодвид/РИА Новости

Несмотря на тот факт, что официально День студента в России отмечается на протяжении уже 15 лет, он является достаточно слабой традицией. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал культуролог Виталий Куренной. По мнению эксперта, Татьянин день — это «поздно прибившийся праздник», который хоть как-то расцвёл в России не так давно. Специалист считает, что раньше он в общем не был востребован, а студентов в этот день в университеты якобы загоняли силой.

В целом очень жаль, что в России студенческие традиции являются очень хлипкими. Даже в Америке, где университеты тоже появились очень поздно, эти традиции культивируют и развивают. А у нас это один формальный день. На самом деле единый день для всех университетов — это даже смешно. По-хорошему, каждый институт должен иметь свои традиции и праздники — это очень важная часть университетской культуры. Это в том числе поспособствует сплочению студентов и преподавателей. Виталий Куренной культуролог, философ, член учёного совета НИУ ВШЭ культуролог, философ, член учёного совета НИУ ВШЭ

Несколько иной точкой зрения с NEWS.ru поделился заместитель председателя Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный. По мнению эксперта, существование персонального праздника всех российских студентов — это очень радостное и почитаемое учащимися событие. Что касается традиций Татьяниного дня, то они немного разные в каждом регионе, дополнил спикер.

В Москве есть такая традиция, например, устраивать массовые катания на Красной площади. В принципе, до пандемии в День студента ежегодно работало большое количество разных площадок, куда учащихся университетов активно приглашали. И студенты достаточно позитивно к этому относятся. А так этот праздник отмечают, как и все другие. Студенты собираются за столом, говорят поздравительные тосты, желают успешной учёбы друг другу. Конечно, у этого торжества масштабы не как у Нового года, есть к чему стремиться. Стоит прививать какие-то новые, вовлекающие традиции, думаю, студенты такие инициативы поддержат. Юрий Наконечный заместитель председателя Российского профсоюза студентов заместитель председателя Российского профсоюза студентов

Полезные приметы

Максим Богодвид/РИА Новости

В Татьянин день принято не только веселиться и отдыхать от учёбы, но и проводить определённые ритуалы. Например, одной из популярных примет является проговаривание фразы «халява приди». Также строго запрещено 25 января что-то учить. Соблюдение этих правил по традиции должно помочь в учёбе. Как поделилась с NEWS.ru психолог Елена Новосёлова, благодаря этому празднику студенты чувствовали себя частью некого сообщества людей, за которыми будущее. Специалист считает, что это очень полезное торжество — с его помощью студенты могут расслабиться и искренне порадоваться своим успехам. По словам эксперта, соблюдение примет не является бесполезным занятием.

Приметы действуют на студентов положительно. Этот механизм работает как отвлечение сознания, он направлен на снятие напряжения. И когда человек ходит и говорит всякие прибаутки, это действительно избавляет его от стресса. Значит, мозг начинает активизировать ту часть информации, которая у него накопилась. Так на экзамене ответ получается лучше. Елена Новосёлова психолог, писательница психолог, писательница

Как стало известно, в этом году из-за пандемии в Москве были отменены все праздничные мероприятия в честь Дня студента, ранее проводившиеся в парках. Вместо этого учащихся столичных вузов ждёт разнообразная образовательная онлайн-программа. Она завершится большим гала-концертом.