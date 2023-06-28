Mash: Татьяне Тарасовой седьмой раз за месяц стало плохо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Telegram-канал Mash сообщил, что советскому и российскому тренеру по фигурному катанию мастеру спорта СССР международного класса Татьяне Тарасовой стало плохо седьмой раз за месяц. По информации канала, женщине вызвали скорую помощь из-за резко поднявшегося давления.

Mash уточняет, что Тарасова и ранее жаловалась на подобное состояние. По информации канала, у тренера диагностировано несколько хронических болезней сердца — артериальная гипертензия и мерцательная аритмия.

Telegram-канал уточнил, что последние недели знаменитый тренер чувствует себя неважно. Mash также написал, что Тарасова категорически отказывается от госпитализации, несмотря на ухудшающееся самочувствие.

Позже фигурист Илья Авербух заявил «Спорт-Экспрессу», что с Тарасовой все хорошо, и попросил оставить ее в покое.

С Тарасовой все хорошо. Я не понимаю, откуда берутся такие новости. Оставьте ее в покое, — сказал он.

22 июня Telegram-канал Mash написал, что мастер спорта СССР международного класса потеряла сознание — легендарной фигуристке вызвали скорую помощь. По информации канала, наставнице олимпийцев стало плохо у себя дома. Канал утверждает, что сначала у тренера разболелась голова, после чего онемели руки, а потом Тарасова потеряла сознание.

После этого ассистентка Тарасовой заявила NEWS.ru, что информация Mash о потере сознания тренера является чушью. По ее словам, с ней все было хорошо.