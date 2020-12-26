Татьяне Тарасовой сделали спальню на первом этаже из-за проблем с ногами

https://static.news.ru/photo/883f69b4-4821-11eb-b174-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Легендарный тренер по фигурному катанию, 73-летняя Татьяна Тарасова в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Она попросила экспертов Первого канала помочь ей переделать под спальню летнюю веранду в загородном доме.

У меня нога болит и спина. Я сидячая. Поэтому хочу эту комнату переделать под себя, чтобы не подниматься на второй этаж, — объяснила Тарасова в эфире Первого канала.

Тренер пояснила, что 14 лет назад, проектируя дом, она задумала эту веранду для мамы, но той она не понравилось, так как там было всегда холодно и продувало. Позже это помещение стали использовать как склад.

Ведущая шоу «На дачу!» Наталья Барбье предложила Тарасовой снести всю эту конструкцию и возвести новую — на сваях и с использованием современных материалов, сохраняющих тепло. Некоторые элементы декора были взяты из коллекции Валентина Юдашкина. В итоге в новой комнате расположились большая кровать, шкаф и прочие предметы мебели от российских производителей. Знаменитый тренер осталась довольна выполненными работами.

Как писал NEWS.ru, Татьяна Тарасова во время съёмок шоу «Ледниковый период» находилась в инвалидном кресле. Всему виной сильные боли в спине, из-за которых Тарасова вынуждена ограничивать свои передвижения. Во время длительных съёмок на малой арене «Лужников» её вывозят за стол жюри, а после окончания съёмок спускают обратно. Несмотря на возникшие проблемы со здоровьем, Татьяна Анатольевна не пропускает съёмочные дни, она участвует в каждой записи программы.