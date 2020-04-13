Татьяна Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд

Российские регионы должны подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, регионы на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости COVID-19. Это время нужно правильно использовать, чтобы подготовиться к борьбе с новой болезнью.
С одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. С другой стороны — предпринять очень жёсткие усилия для того, чтобы заболевание не распространялось, — отметила политик в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.
На сегодняшний день в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Из них 11 513 тысяч заражённых — в Москве. От заболевания выздоровели 1470 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для медиков.
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