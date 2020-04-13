Татьяна Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд

https://static.news.ru/photo/19314af4-7d8a-11ea-9b21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские регионы должны подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, регионы на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости COVID-19. Это время нужно правильно использовать, чтобы подготовиться к борьбе с новой болезнью.

С одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. С другой стороны — предпринять очень жёсткие усилия для того, чтобы заболевание не распространялось, — отметила политик в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

На сегодняшний день в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Из них 11 513 тысяч заражённых — в Москве. От заболевания выздоровели 1470 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для медиков.