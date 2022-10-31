Тату-мастер рассказал, за какие наколки могут жестоко избить за границей Тату-мастер Ермак рассказал россиянам, за какие наколки могут жестоко избить за границей

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Тату-мастер Владимир Ермак в разговоре с NEWS.ru рассказал, что в Шри-Ланке и на территории Индии могут избить за татуировку с изображением Будды, так как его образ считается священным. При этом, как указал татуировщик, из-за наколки с Буддой можно получить отказ в повторном посещении «чайного острова» от местного правительства.

В Шри-Ланке и на территории Индии образ Будды считается священным. Его нельзя набивать на тело местным гражданам. А если на теле приезжего будет обнаружено тату с изображением божества, ему могут запросто отказать в посещении «чайного острова», — рассказал Ермак.

Татуировщик добавил, что в США туристы могут нажить проблемы с наколкой банды Mara Salvatrucha (MS13), которая считается одной из самых опасных преступных группировок в мире.

В США татуировка MS13 может привести к большим проблемам по прибытии в Америку. Там с подобными знаками встречаются только отпетые бандиты. Если человек с таким тату попадется им на глаза и выяснится, что он не является членом группировки, в лучшем случае его жестоко изобьют, — добавил Ермак.

Эксперт также рассказал, что в Дании вообще запрещено выставлять татуировки напоказ.

Запрета на их нанесение нет, но это должны быть только красивые и нейтральные эскизы. По типу цветов или всякой абстракции. Байкерская тематика для тату категорически запрещена, — заключил специалист.

Ермак посоветовал туристам выбирать татуировки с особой тщательностью и осторожностью.

Тату-мастер также призвал россиян избегать тюремной тематики и не «бить» иероглифы и фразы на неизвестных языках. Он напомнил, что студии или частные мастера не несут «даже моральной ответственности» перед клиентом за значение изображения, а отвечают только за качество.

Ранее мастер художественной татуировки Тимофей Гаршин рассказал, что запястье считается самым неудачным местом для татуировки. По его словам, для нательного рисунка лучше выбрать предплечье, ноги или ребра, хотя последнее место — самое болезненное.