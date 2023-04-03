Татарский знал девушку, которая принесла статуэтку Татарский узнал подарившую статуэтку девушку и представил ее своей жене

Фото: vladlentatarskiy/vk.com

Владлен Татарский

Погибший в кафе в Санкт-Петербурге во время своего творческого вечера военкор Владлен Татарский очень хорошо знал Дарью Трепову, вручившую ему начиненную взрывчаткой статуэтку, сообщил политолог Евгений Вологин телеканалу «360». Однако ее настоящее имя, по всей видимости, журналисту известно не было.

Он ее узнал. Между ними состоялся диалог весьма комплиментарный. Он ее вспомнил, девушка ему уже дарила какие-то там подарки, связанные с ДНР, — рассказал политический аналитик.

Политолог пояснил, что военкор перебросился с девушкой шутками по поводу схожести статуэтки с Татарским. По его словам, журналист поспешил познакомить девушку со своей женой, но назвал ее Настей.

Взрыв, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной. По последним данным, пострадали 32 человека, в том числе 14-летняя девочка. Подозреваемая в убийстве военкора Татарского Дарья Трепова принесла в кафе бюст со взрывчаткой, думая, что внутри находится прослушивающее устройство. По данным источника, девушка назвала своей задачей сближение с корреспондентом, которого затем нужно было завербовать.