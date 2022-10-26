ТАСС: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Подозреваемая не стала комментировать информацию. 26 октября в загородном доме Собчак прошли обыски, самой журналистки дома не было. Позднее СМИ сообщили, что Собчак в ночь на 25 октября уехала из России в Литву.

Собчак подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что глава Ростеха Сергей Чемезов лично написал заявление о вымогательстве против коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Тот вину не признает.

В ночь на 25 октября сотрудники правоохранительных органов задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по уголовному делу о вымогательстве. Позднее стало известно о задержании еще одного участника по этому эпизоду: им оказался бывший главред «Татлера» Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин). По данным СМИ, он и Суханов проходят по одному делу. В результате МВД запросило арест Суханова и Романовского до 24 декабря, им предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.