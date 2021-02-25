ТАСС: Навального посадят на карантин в колонии

https://static.news.ru/photo/d67deafe-778a-11eb-8787-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Оппозиционера Алексея Навального поместят на карантин по прибытии в колонию. Он может провести в специальном отделении до 15 суток.

После того как Навальный прибудет в колонию, его поместят в специальное карантинное отделение, в котором вновь прибывшие осуждённые содержатся отдельно от тех, кто уже находится в этом исправительном учреждении. Согласно ст. 79 УИК РФ, срок нахождения на карантине может составлять до 15 суток, — рассказал источник ТАСС.

Он отметил, что за это время у Навального возьмут анализы на туберкулёз, коронавирус, ВИЧ и другие опасные заболевания. Кроме того, если оппозиционер пожалуется на специфические болезни, то его направят к профильному врачу, который определит степень проблемы и её опасность.

Всё вышеописанное является стандартной процедурой, которую проходит каждый осуждённый после прибытия к месту отбывания наказания, — добавил информатор.

Накануне Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина». Его адвокат узнал об этом, когда приехал в СИЗО на встречу со своим подзащитным. Защите отказались говорить, куда конкретно повезли оппозиционера.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево, куда прилетел при возвращении из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить», однако Россия отказалась исполнять это решение, писал NEWS.ru.