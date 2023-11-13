ТАСС и РИА Новости аннулировали сообщение о перегруппировке войск у Днепра

Фото: МО РФ

Агентства ТАСС и РИА Новости аннулировали сообщение о перегруппировке войск «Днепр» на более выгодные позиции в зоне специальной военной операции на Украине. Журналисты сообщили, что заявление вышло по ошибке. Министерство обороны России не комментировало информацию о передислокации войск.

Новость «Командование группировки „Днепр“ приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра» аннулируется как выпущенная ошибочно. Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям, — говорится в Telegram-канале ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные группировки «Днепр» уничтожили склад с боеприпасами и скопление личного состава Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Бойцы также ликвидировали пункт временной дислокации украинской армии на Каховском направлении.

Как уточняли в военном ведомстве, группировка «Днепр» ежедневно срывает планы противника по ротации подразделений на Херсонском направлении. Артиллерийские расчеты наносят удары по перемещениям личного состава ВСУ и подходящим резервам на правом берегу Днепра. По информации Минобороны, с 28 октября по 3 ноября потери противника составили около 550 военных убитыми и ранеными.