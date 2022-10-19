Госдума приняла закон о повышении предельного возраста госслужащих

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предусматривает возможность повышения предельного возраста выхода на пенсию (65 лет) для некоторых категорий руководителей в ведомствах до 70 лет, сообщает ТАСС. Данный закон также коснется чиновников в структурах Совфеда и Правительства РФ, а также представителей региональных органов исполнительной власти.

При этом данный закон не распространится на гражданских служащих, которые «замещают должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом России».

Ранее депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Максим Гулин внесли на рассмотрение законопроект, предоставляющий возможность заменить военную службу при мобилизации альтернативной (АГС) для отдельных категорий граждан. В пояснительной записке к документу говорится, что нормативный акт даст гражданам соответствующее конституционное право. В перечень вошли лица с определенными убеждениями, многодетные отцы и единственные в семье кормильцы.

До этого ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий критерии частичной мобилизации. В нем предлагается предоставить отсрочку от призыва единственным детям одиноких родителей, сыновьям или родным братьям граждан, погибших во время воинской службы, лицам, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида, а также студентам очной и очно-заочной форм обучения.