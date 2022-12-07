Экс-начальника отдела РАНХиГС Фейзбу объявили в международный розыск ТАСС: экс-сотрудник РАНХиГС Фейзба объявлен в международный розыск по делу о растрате

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Бывший начальник одного из отделов Института госслужбы и управления РАНХиГС Аслан Фейзба объявлен в международный розыск по обвинению в растрате, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Суд уже вынес решение о заочном аресте Фейзбы. По данным агентства, экс-сотрудник проходит вуза по делу в отношении профессора Игоря Барцица.

В отношении обвиняемого в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) Фейзба Аслана Язбеевича следователями принято решение об объявлении в международный розыск. Ему избран заочный арест, — сообщил собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы уже вынес решение о заочном аресте Фейзбы.

По словам еще одного источника, Фейзба является фигурантом уголовного дела против директора РАНХиГС Игоря Барцицы, который ранее признал вину в мошенничестве и целиком возместил ущерб. По тому же делу проходит декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина, которую на время следствия поместили под домашний арест.

В РАНХиГС подчеркнули, что Фейзба не является сотрудником вуза с 2021 года. Следственные действия проходят по делу, возбужденному два года назад по факту хищения денег представителями руководства и профессорского коллектива РАНХиГС. В ФСБ России сообщали, что РАНХиГС оказывает полное содействие в расследовании.

В октябре обвинения в мошенничестве были сняты с ректора РАНХиГС Владимира Мау. СМИ писали, что после закрытия дела о хищении на сумму около 21 миллиона долларов Мау улетел из России в Израиль.