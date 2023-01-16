ТАСС: для подлодки «Белгород» изготовили первый боекомплект «Посейдонов» ТАСС: для подлодки «Белгород» изготовили первый боекомплект ядерных беспилотников «Посейдон»

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Первый боекомплект ядерных подводных беспилотников «Посейдон» изготовили в России для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству. По его данным, подлодку вооружат «Посейдонами» в ближайшее время.

Первый боекомплект «Посейдонов» изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка «Белгород», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что раздельные испытания основных узлов «Посейдона», в том числе ядерной энергетической установки успешно завершились. При этом агентство указало на отсутствие официального подтверждения данной информации.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Россия обладает «чудо-оружием», которое не имеет аналогов в мире и наводит ужас на США. Помимо ракеты «Кинжал», Россия также обладает беспилотником «Посейдон» с ядерной боеголовкой, крылатой ракетой «Буревестник» с неограниченной дальностью и гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард», отметил он.