30 ноября 2025 в 07:32

Тарталетки не покупаю, готовлю закуски на праздничный стол из батона: оригинально и не крошатся

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Тарталетки больше не покупаю, готовлю закуски на праздничный стол из батона. Они экономят время и деньги, выглядят оригинально, не крошатся и исчезают со стола мгновенно!

Рецепт: возьмите ломтики батона и нарежьте его небольшими кружочками или квадратиками. Обжарьте ломтики на сухой сковороде до золотистой хрустящей корочки с двух сторон. Охладите и обильно намажьте все стороны, кроме нижней, творожным сыром (200–250 г). Бока обваляйте в мелко рубленной зелени укропа или петрушки. Сверху выложите начинку: тонкие ломтики слабосоленой семги или форели (200 г) либо ветчины с полоской твердого сыра. Для устойчивости скрепите шпажкой.

Вкус поражает сочетанием текстур: хрустящая хлебная основа, нежный сливочный сыр, пикантная рыба или ветчина и свежая зелень создают гармоничный букет.

Ранее стало известно, как приготовить закусочный торт из крабовых палочек.

Дарья Иванова
Д. Иванова
