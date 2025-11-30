Тарталетки не покупаю, готовлю закуски на праздничный стол из батона: оригинально и не крошатся

Тарталетки больше не покупаю, готовлю закуски на праздничный стол из батона. Они экономят время и деньги, выглядят оригинально, не крошатся и исчезают со стола мгновенно!

Рецепт: возьмите ломтики батона и нарежьте его небольшими кружочками или квадратиками. Обжарьте ломтики на сухой сковороде до золотистой хрустящей корочки с двух сторон. Охладите и обильно намажьте все стороны, кроме нижней, творожным сыром (200–250 г). Бока обваляйте в мелко рубленной зелени укропа или петрушки. Сверху выложите начинку: тонкие ломтики слабосоленой семги или форели (200 г) либо ветчины с полоской твердого сыра. Для устойчивости скрепите шпажкой.

Вкус поражает сочетанием текстур: хрустящая хлебная основа, нежный сливочный сыр, пикантная рыба или ветчина и свежая зелень создают гармоничный букет.

