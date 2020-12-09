Тарифы на ЖКУ в 2021 году в России вырастут на 4%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, контролирующая рост тарифов, сообщила, что в 2021 году рост платы за ЖКУ составит «плановые» 4%, обусловленные темами инфляции и «таргетом» по этому показателю, установленным на этой планке.
Как
В ФАС напомнили, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги по регионам будет разниться исходя из ранее утверждённого правительством индекса, который регламентирует предельное суммарное повышение стоимости. Так, в Пензенской области он составляет 3,4%, а в Якутии — 6%. Один из наиболее высоких порогов в Чечне — 6,5%.
Как сообщал NEWS.ru, 3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин своим распоряжением заморозил тарифы на ЖКХ в Москве до июля 2021 года. В документе говорится, что тарифы останутся на текущем уровне до июля 2021 года. Далее до конца 2021 года их можно будет поднять, но не более чем на 4,6%.
Напомним, что в России действует мораторий по штрафам за уплату услуг ЖКХ. Эта мера была вынужденной на фоне весеннего локдауна из-за коронавируса. Между тем опрошенные NEWS.ru эксперты назвали мораторий вредным, так как он спровоцирует новую волну долгов населения.