Тарифы на ЖКУ в 2021 году в России вырастут на 4%

https://static.news.ru/photo/e2dac0cc-3a6a-11eb-a56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, контролирующая рост тарифов, сообщила, что в 2021 году рост платы за ЖКУ составит «плановые» 4%, обусловленные темами инфляции и «таргетом» по этому показателю, установленным на этой планке.

Как пишут «Известия» со ссылкой на сообщение ФАС, плановая индексация тарифов в России произойдёт 1 июля 2021 года. ФАС при этом отметила, что дополнительного роста цен на ЖКУ из-за установки умных счётчиков с 2022 года не произойдёт.

В ФАС напомнили, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги по регионам будет разниться исходя из ранее утверждённого правительством индекса, который регламентирует предельное суммарное повышение стоимости. Так, в Пензенской области он составляет 3,4%, а в Якутии — 6%. Один из наиболее высоких порогов в Чечне — 6,5%.

Как сообщал NEWS.ru, 3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин своим распоряжением заморозил тарифы на ЖКХ в Москве до июля 2021 года. В документе говорится, что тарифы останутся на текущем уровне до июля 2021 года. Далее до конца 2021 года их можно будет поднять, но не более чем на 4,6%.

Напомним, что в России действует мораторий по штрафам за уплату услуг ЖКХ. Эта мера была вынужденной на фоне весеннего локдауна из-за коронавируса. Между тем опрошенные NEWS.ru эксперты назвали мораторий вредным, так как он спровоцирует новую волну долгов населения.