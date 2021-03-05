Тарифы на платных парковках в Москве повысят

https://static.news.ru/photo/7e0beee2-708f-11e9-a82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

С 5 апреля 2021 года на 193 московских улицах, загрузка которых выше 95%, поднимут тарифы на парковку.

Стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята всё время больше чем на 90%, значит, стоимость надо изменить, а если она пустует, цену можно снизить, — сказано в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что парковка станет дороже, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно. Днём там можно будет оставить машину за 380 рублей в час.

Также там отметили, что повышение тарифов будет в пределах 10%, но эффект ощутит вся столица.

При этом на четырёх улицах — Втором и Четвёртом Самотёчном переулках, Средней Переяславской улице, Дербеневской набережной — тарифы понизят. Дептранс опубликовал полный список платных парковок.

Другие парковки подпадут под дифференцированные тарифы.

Местные жители будут парковаться на любой парковке бесплатно, если у них есть резидентное разрешение.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне увеличили долги по штрафам ГИБДД на 1 млрд рублей. В среднем сумма долга в России составляет 830 рублей.