Тарифы на мобильную связь могут вырасти в десять раз из-за решения Минцифры «Известия»: расходы операторов на частоты LTE могут вырасти в десять раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит новую методику расчета платы сотовых операторов за использование частот LTE, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. По данным издания, из-за этого стоимость использования радиочастного сектора в 2024 году может вырасти в десять раз.

Сейчас операторы платят за использование частот для 4G (LTE) 15–17 млрд рублей, но корректировка методики расчета приведет к повышению расходов до 30 млрд рублей. Источник газеты в госорганах назвал этот вопрос уже решенным. По его словам, эта мера позволит привлечь в бюджет дополнительные 20 млрд рублей.

Тем временем гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов отметил, что само по себе изменение расходов некритично. При этом он добавил, что из-за этого могут значительно вырасти тарифы на мобильную связь.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменят плату за раздачу интернета для абонентов. По данным ФАС, такое решение было принято после того, как руководство компаний получило соответствующее предупреждение. В ФАС считают, что взимание платы за раздачу интернет-трафика нарушает антимонопольное законодательство, так как абонентам навязывают невыгодные условия.