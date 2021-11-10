Тарифы на интернет и телевидение подорожают на 10%

Новое исследование агентства TelecomDaily показало, что в 2022 году стоимость услуг домашнего интернета и платного ТВ в России могут вырасти примерно на 10%. По данным опроса топ-менеджеров операторов, преобладающее большинство компаний (78%) заявили о готовности поднять стоимость услуг. Об этом сообщают «Известия».

Почти половина опрошенных (48%) не исключили рост на 10% и выше. Эксперты при этом отмечают, что в прошлом году о значительном повышении стоимости тарифов заявляли 74% респондентов.

Исходя из такой динамики и прогнозов операторов можно сделать вывод, что в 2022 году темпы роста тарифов снизятся по сравнению с 2020 годом и 2021 годом на 2–5%, — заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Он добавил, что повышение тарифов связано с обязательствами по исполнению «закона Яровой», а также увеличением цен на телекоммуникационное оборудование.

В Росстате сообщили, что в России за первую неделю ноября резко поднялись цены на некоторые продукты, в том числе на сливочное масло, хлеб и сахар. Известно, что больше всего подорожала гречневая крупа.

Эксперты отмечают, что тенденция повышения цен на продукты наблюдается по всему миру. Основной причиной называют логистический кризис, вызванный пандемией коронавируса. При этом прогнозируется, что к Новому году цены на отдельные товары вновь начнут расти.