Тарасов назвал «непонятной» езду без прав блогера Литвина в торговом центре

Российский спортивный блогер Артём Тарасов в беседе с NEWS.ru оценил езду пранкера Михаила Литвина на BMW по одному из торговых центров подмосковного Одинцово. Он назвал поступок молодого человека «непонятным», учитывая истории его «гоняющих» коллег. Судя по всему, Тарасов имел ввиду гибель Саида Губденского, а также ДТП с участием Эдварда Била. По данным СМИ, Литвина лишили водительского удостоверения в июле 2021 года, однако он сдал документ только в августе и с тех пор за ним не обращался.

Я считаю, что езда без прав в принципе недостойна. По поводу его лишения прав я точно не знаю, так как часто вижу его за рулём, по крайней мере на видео. А то, что он себе позволяет...я думаю, что многим было уроком, когда другие блогеры гоняют. Это было большим уроком для всех, а для Миши, видимо, ещё нет. К Мише очень хорошо отношусь, и этот его поступок мне непонятен, — подытожил Тарасов.

Соответствующий ролик Литвин опубликовал на своей странице в Instagram 14 декабря. На кадрах он заявил, что без прав «выкручивается, как может» и «арендовал тэцэшку под себя». Позже представители ТЦ заявили РИА Новости, что видео было постановочным. У Литвина 14,2 млн подписчиков в Instagram и 8,39 млн на YouTube.

Ранее в аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием трёх автомобилей погиб блогер Саид Губденский. Он увлекался автомобильной тематикой и имел порядка 500 тысяч подписчиков. Во время ДТП BMW M4 выехал на встречную полосу и врезался в другое авто с такой силой, что пассажир вылетел на дорогу. Он погиб на месте, позже в больнице скончался и блогер, находившийся за рулём авто.