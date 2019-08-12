Житель Челябинска позвал на помощь Квентина Тарантино, чтобы тот «помог» ему продать квартиру. Снимки со знаменитым режиссёром, который «осматривает» выставленную на торги «трёшку» мужчина разместил в интернете.
В комментариях к публикации владелец жилья уточнил, что именитый иностранец приходил «просто посмотреть».
Фотографии, впрочем, являются коллажами, автор объявления этого, разумеется, не скрывает. На снимках Тарантино в задумчивости стоит в ванной, позирует на фоне старого дивана и осматривает кухню. Изначально эмоциональные кадры режиссёра были сделаны во время его визита в Москву.
Таким образом, по словам челябинца, было решено повысить привлекательность объявления, пишет
Владелец свою трёхкомнатную квартиру площадью 67 квадратных метров оценил в 2,3 млн рублей.
Ранее News.ru сообщал, что новый фильм Тарантино «Однажды... в Голливуде» не избежал критики внимательных и педантичных зрителей. Они обнаружили в ленте досадный киноляп. Один из героев носит на руке часы, которые были выпущены через несколько лет после событий картины.