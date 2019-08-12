https://static.news.ru/photo/6cb046d2-bd21-11e9-8b46-fa163e074e61_660.jpg Квентина Тарантино Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Житель Челябинска позвал на помощь Квентина Тарантино, чтобы тот «помог» ему продать квартиру. Снимки со знаменитым режиссёром, который «осматривает» выставленную на торги «трёшку» мужчина разместил в интернете.

В комментариях к публикации владелец жилья уточнил, что именитый иностранец приходил «просто посмотреть».

Фотографии, впрочем, являются коллажами, автор объявления этого, разумеется, не скрывает. На снимках Тарантино в задумчивости стоит в ванной, позирует на фоне старого дивана и осматривает кухню. Изначально эмоциональные кадры режиссёра были сделаны во время его визита в Москву.

Таким образом, по словам челябинца, было решено повысить привлекательность объявления, пишет 74.ru . Это сделать удалось. Правда, и на объявление люди приходят в основном «просто посмотреть» — шутливые комментарии осталвяют, однако покупателя пока не нашлось.

Владелец свою трёхкомнатную квартиру площадью 67 квадратных метров оценил в 2,3 млн рублей.

Ранее News.ru сообщал, что новый фильм Тарантино «Однажды... в Голливуде» не избежал критики внимательных и педантичных зрителей. Они обнаружили в ленте досадный киноляп. Один из героев носит на руке часы, которые были выпущены через несколько лет после событий картины.