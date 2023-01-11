Танкисты рассказали, как игра «в танчики» помогла им на передовой Танкисты ЗВО заявили, что в боях в Донбассе им помогает опыт компьютерных игр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танкисты из числа добровольцев и мобилизованных 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа рассказали, как опыт компьютерных игр помог им на передовой. По их словам, которые приводит РИА Новости, благодаря полученному «на гражданке» опыту получилось выработать стратегию для борьбы с ВСУ.

Конечно, играли. Боевая концепция, применение тактики — конечно, помогает это все. Это тоже опыт, — считает доброволец с позывным Дим Димыч.

Его сослуживцы согласились, что опыт компьютерных игр пригодился им на передовой.

В ставшей известной благодаря Сети танковой дуэли боевых машин Западного военного округа и Украины участвовали в том числе бойцы из 59-го танкового полка.

Ранее танкисты, участвовавшие в танковой дуэли, рассказали подробности того противостояния. По словам мобилизованного наводчика-оператора экипажа «Пламя», задача стояла вычислить координаты украинского танка, пока два других российских танка отвлекали неприятеля. Бой начался после того, как противник открыл огонь и позволил себя обнаружить.