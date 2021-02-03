Танк «Армата» готов к дебюту за рубежом

https://static.news.ru/photo/d03cb02a-6683-11eb-ab04-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впервые российский танк «Армата» начнут продавать за рубежом. В ближайшее время он получил паспорт экспортного облика и его представят на иностранных рынках, сообщил Рособоронэкспорт.

В пресс-службе корпорации объяснили РИА Новости, что паспорт танка — это рекламный документ, который необходим для дебюта машины за границей.

На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют, — отметили в пресс-службе, добавив, что в прошлом году такой же получила новейшая колесная боевая платформа «Бумеранг».

На сегодняшний день «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Его задача, при непосредственном контакте со скрывающимся в укрытии и на открытой местности противником оказать поддержку мотострелковых подразделений.

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее анонсировал участие российских оборонных предприятий в оружейном салоне IDEX-2021 (Абу-Даби, ОАЭ).

Ранее NEWS.ru писал, что российский танк Т-90 превосходит западные аналоги, он стал лучшим на планете по соотношению между ценой и качеством. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, боевой машине отдают должное не только в РФ, но и за её пределами. Она хорошо показала себя во время конфликта в Сирии и других горячих точках.