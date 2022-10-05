Тандем Собчак — Нарусова опять на арене Семейство покойного мэра снова в центре внимания

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ксения Собчак

Родственники первого и последнего мэра Санкт-Петербурга традиционно выступают заметными ньюсмейкерами. Правда, с большим знаком минус. Тот самый парадоксальны случай, когда рейтинг узнаваемости более 90%, но и примерно такие же показатели общественного неприятия.

На этот раз сначала появилась информация о возможном привлечении Ксении Анатольевны к ответственности за распространение через ее информационный сайт и иные подконтрольные ресурсы фейков о нашей армии. Такая новость сама по себе была воспринята как сенсация, поскольку считалось, что, несмотря на разного рода кульбиты, дочь Собчака пользуется известной неприкосновенностью. Правда, как выясняется, в пределах разумного. Как говорится, не то сейчас время.

Интересная коллизия заключалась, однако, в том, что практически одновременно новый европеец Александр Невзоров (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), наоборот, обвинил некогда близкую политическую душу в предательстве идеалов свободы, поскольку-де оппонентка ни разу в отношении украинского конфликта не употребила справедливый термин «война». Дама Собчак бросилась оправдываться в развернувшейся заочной дискуссии, утверждая, что только так ситуацию на Украине и характеризовала с коллегами чуть ли не с первых залпов под Харьковом.

Затем самопровозглашенные либералы перешли на личности, взаимно выдавая справедливые определения. И можно было бы не обращать внимания на очередной скандал в неблагородном семействе мятущейся «оппозиции», если бы возникшая ситуация не иллюстрировала необычайную сложность для бывшего кандидата в президенты балансировать сразу на нескольких стульях. Тот самый случай, когда оказываешься чужой всем сразу.

Фото: Социальные сети Александр Невзоров

Тут же разного рода провидцы и аналитики стали выдвигать идею, что, мол, многостаночной деятельнице ненавязчиво намекают на целесообразность скорейшей эмиграции и воссоединения с сотнями тысяч покинувших страну убежденных пацифистов, среди которых и так оказалось немалое число недавних патриотов на зарплате. Но теперь и там ее будут поджидать отставные монстры информации, с буквально капающей от вожделения слюной с клыков.

Почти в это же время на другом политическом полюсе, где строится реальная, а не фейковая политика, особое внимание было приковано к вдове мэра Людмиле Нарусовой, которая пока сохраняет за собой титул сенатора от Республики Тыва. Тувинцы, как известно, храбро действуют на Украине, громят тамошних укробоевиков. Однако свободолюбивый сенатор от республики проголосовала самым показным образом против начала ограниченной мобилизации и всего пакета законов, касавшихся ведения боевых действий. Такой вот сложился парадокс на законодательном уровне. А потому разговоры о том, что после последних выборов руководство республики получит право назначить в Совет Федерации нового человека, стали звучать куда громче.

Потому и при голосовании о включении в состав России четырех новых субъектов, освобожденных от контроля укронациков, было интересно проследить, как опять проголосует «тувинка». Она заявила, что воздержалась от голосования. Тем не менее Нарусова разочарована позицией заокеанских демократов. Тех, кто не оценил ее предыдущих порывов к свободе и вновь включил ее в свои санкционные списки. В общем, нет в мире гармонии, «своя своих не познаша».