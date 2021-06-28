Танцы на костях: кто хочет пустить в Россию западные вакцины

Надо отдать должное то ли хорошо «простимулированным» разного рода специалистам, то ли, как выражался ещё Владимир Ленин, полезным идиотам. Они исподволь морально готовили общество к тому, чтобы в один не слишком прекрасный день ребром поставить вопрос о массовых закупках западных антиковидных вакцин.

Это сейчас об этом уже говорят и пишут открыто: мол, такая-сякая власть не хочет дать своему народу право на свободный демократический выбор между снадобьем отечественным и прогрессивным западным. И в этом, дескать, лишний раз проявляется её, власти, тоталитарная сущность. На первый взгляд такие разговоры выглядят отрывками из выступлений популярных ныне стендап-комиков. Но надо помнить, как изначально буквально из каждого утюга звучали рассуждения о том, что, мол, люди не хотят вакцинироваться по той простой причине, что, во-первых, не доверяют возможностям нашей фармакологии, а во-вторых, не верят всему, что, дескать, исходит от этой власти.

Люди тяжело болели и умирали. А диссиденты нашли, похоже, для себя новую стезю, устраивая в прямом смысле танцы на костях. На костях других. Как потом выяснилось, многие изначальные противники прививок без лишнего шума сами-то вакцинировались. Даже Никита Михалков, так публично опасавшийся чипирования посредством вакцины. Но накал антипрививочных демаршей так и не спадает. Уже даже обосновываются версии, что это противоборство остаётся одним из проявлений подковёрных столкновений так называемых кремлёвских башен, влиятельных групп при власти. А потому антипрививочники получают трибуну.

Никита Михалков Сергей Булкин/NEWS.ru

Но теперь речь, как мы видим, идёт о материальной подоплёке всей этой суеты. Да, антиковидные вакцины — колоссальный бизнес, оцениваемый в сотни миллиардов долларов. Ведь высока вероятность того, что нам не один год ещё придётся жить в тени «короны». И прививаться чуть не каждые полгода. Теперь, к слову, сторонники завоза препаратов предпочитают говорить о том, что российские мощности не справляются с производством сотен миллионов необходимых доз. Тем более что деморализованная публика бросилась требовать себе не «Спутник V», а «КовиВак», разработанный центром имени М. П. Чумакова. Почему? Многие и объяснить толком такой выбор не могут.

Не исключено, что действует ещё советская установка поведения: если что-то в некотором дефиците, значит, лучшее. И, конечно, на такую взбаламученную почву удачно падают предложения снять барьеры на пути вакцин Pfizer и AstrаZenеca. И это при том, что, по признанию итальянского премьер-министра Марио Драги, к себе Евросоюз, вероятно, никогда российские вакцины не пустит. Кто же отдаёт свой рынок на растерзание? Хотя уже и строгие комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после инспекций на российских вакцинных производствах сделали ряд формальных замечаний, причины которых уже устраняются.

Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В самом начале гонки вакцин я позволил себе пошутить, что у нас, возможно, возникнет ещё одно расслоение: между привитыми нашими вакцинами и теми, кто сподобился оставить себе нечто западное. Но в каждой шутке есть доля истины. Сейчас границы закрыты. Но не исключено, что привитым «Спутником V» будет труднее получить шенгенскую визу. Тут уж, как говорится, не мытьём, так катаньем.

Вот только на днях очередной российский миллиардер Олег Бурлаков отдал ковидному богу душу. Причём жил он в Монако, а прилетел и желал уколоться в России, но не успел. А ведь ещё полиомиелит победили во всём мире во многом благодаря советской вакцине. Массовая вакцинация в 1960 году, позволившая избежать вспышки завезённой из Индии чёрной оспы, что называется, вошла в учебники. И эта школа вирусологов в стране сохранена. Но там, где на кону миллиарды, логика бессильна.