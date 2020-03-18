https://static.news.ru/photo/c125200e-6909-11ea-85a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: sztu.customs.ru

Бдительные выборгские таможенники не дали ввезти в Россию американский самолёт Starduster, у которого обнаружили повышенный уровень радиации. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Как пишут «Невские новости», небольшое гражданское воздушное судно было выпущено в 1960-х годах прошлого века. Самолёт прибыл из Флориды в порт финского города Котка в разобранном виде.

Starduster показался подозрительным таможенникам из Выборга, и они решили его проверить. После проверки выяснилось, что самолёт «фонит». Радиационный показатель на поверхности летательного аппарата составил 56 мкЗв/ч.

Это означает, что если пилот проведёт в кабине самолёта 10 часов, то он получит годовую дозу облучения. Таможенники выяснили, что излучение исходило от датчика крена Starduster. Светящееся в темноте вещество, которое на него нанесено, принадлежит к радиоактивному семейству урана.

Хозяин самолёта при этом рассказал, что никаких разрешающих ввоз документов у него нет. После выяснения всех обстоятельств было принято решение запретить ввоз Starduster на российскую территорию. Самолёт вернули на сопредельную территорию, а на владельца завели административное дело.

Как писал NEWS.ru, ранее таможенники из Пскова задержали женщину с украшениями на 1,3 млн рублей.