Бдительные выборгские таможенники не дали ввезти в Россию американский самолёт Starduster, у которого обнаружили повышенный уровень радиации. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Как
Starduster показался подозрительным таможенникам из Выборга, и они решили его проверить. После проверки выяснилось, что самолёт «фонит». Радиационный показатель на поверхности летательного аппарата составил 56 мкЗв/ч.
Это означает, что если пилот проведёт в кабине самолёта 10 часов, то он получит годовую дозу облучения. Таможенники выяснили, что излучение исходило от датчика крена Starduster. Светящееся в темноте вещество, которое на него нанесено, принадлежит к радиоактивному семейству урана.
Хозяин самолёта при этом рассказал, что никаких разрешающих ввоз документов у него нет. После выяснения всех обстоятельств было принято решение запретить ввоз Starduster на российскую территорию. Самолёт вернули на сопредельную территорию, а на владельца завели административное дело.
Как писал NEWS.ru, ранее таможенники из Пскова задержали женщину с украшениями на 1,3 млн рублей.
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