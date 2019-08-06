https://static.news.ru/photo/a449a86c-b863-11e9-82e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники таможенной службы за семь месяцев текущего года выявили контрабанду наручных часов и ювелирных украшений почти на 282 млн рублей.

Об этом сообщили представители Федеральной таможенной службы России. По их данным, за январь–июль 2019 года было зарегистрировано 25 случаев незаконного перемещения через границу подобных товаров. Наиболее часто контрабандисты пытались перевезти часы брендов Rolex, Patek Philippe, Breguet, Harry Winston и Hublot.

Стоимость самой крупной выявленной партии часов превысила 12,5 млн рублей, а ювелирных украшений — 132 млн рублей. Наиболее часто подобные преступления фиксировались сотрудниками Домодедовской, Шереметьевской, Внуковской, Пулковской таможен, а также Центральной и Северо-Западной оперативными таможнями.

Ранее News.ru писал, что в Дубае таможня задержала партию синтетического наркотика каптагон, спрятанную на борту небольшого судна. Препарат является родственником амфетамина — это психотропное вещество.